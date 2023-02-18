В "Челси" отреагировали на гибель своего бывшего футболиста

Форварда “Хатайспора” Кристиана Атсу сегодня нашли мёртвым под завалами в Турции.

В связи с трагическим известием бывший клуб ганца “Челси” выразил соболезнования на своём официальном сайте.

“Мы с огромной печалью принимаем известие о том, что Кристиан Атсу признан одной из многих жертв ужасного землетрясения в Турции и Сирии. Хотим выразить наши искренние соболезнования семье и друзьям Кристиана”, - говорится в сообщении.

За турецкий “Хатайспор” Атсу играл с начала этого сезона.