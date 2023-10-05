Ливерпуль - Рояль Юнион: где и когда смотреть онлайн матч Лиги чемпионов
Во втором туре Лиги Европы Ливерпуль проведет матч на Энфилде против Рояля Униона. В первой игре команда Клоппа одержала волевую победу над ЛАСКом со счетом 3:1. В АПЛ "красные" идут на четвертой строчке, имея в активе 16 очков после семи туров.
Рояль Унион в прошлом сезоне Лиги Европы дошел до четвертьфинала, где проиграл Байеру, однако для этой команды это большое достижение. В первом матче этого сезона они сыграли вничью с Тулузой. Что касается внутреннего чемпионата, то здесь ситуация достаточно хорошая. Рояль Унион идет на первой строчке после девяти туров и имеет 19 очков.
Матч между Ливерпулем и Рояль Юнион начнется в 21:00 по среднеевропейскому времени. Ниже мы подготовили для вас информацию, где можно будет увидеть эту игру в вашей стране.
- Армения - Fast Media
- Азербайджан - CBC Sport, Ictimai TV
- Болгария - bTV, A1
- Грузия - Setanta, Silknet
- Израиль - The Sports Channel
- Казахстан - QazSport, Q Sport
- Кыргызстан - Q Sport
- Латвия - Viaplay Latvia
- Литва - Viaplay Lithuania
- Молдова - Setanta, Jurnal TV, MyTV.md
- Польша - Polsat
- Таджикистан - Varzish TV
- Туркменистан - AlmaSport TV
- Украина - MEGOGO
- Узбекистан - MTRK
- Эстония - Viaplay Estonia