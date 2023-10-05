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Ливерпуль - Рояль Юнион: где и когда смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

Новости футбола Сегодня, 10:04
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Ливерпуль - Рояль Юнион: где и когда смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Ливерпуль - Рояль Юнион: где и когда смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

Во втором туре Лиги Европы Ливерпуль проведет матч на Энфилде против Рояля Униона. В первой игре команда Клоппа одержала волевую победу над ЛАСКом со счетом 3:1. В АПЛ "красные" идут на четвертой строчке, имея в активе 16 очков после семи туров.

Рояль Унион в прошлом сезоне Лиги Европы дошел до четвертьфинала, где проиграл Байеру, однако для этой команды это большое достижение. В первом матче этого сезона они сыграли вничью с Тулузой. Что касается внутреннего чемпионата, то здесь ситуация достаточно хорошая. Рояль Унион идет на первой строчке после девяти туров и имеет 19 очков.

Матч между Ливерпулем и Рояль Юнион начнется в 21:00 по среднеевропейскому времени. Ниже мы подготовили для вас информацию, где можно будет увидеть эту игру в вашей стране.

  • Армения - Fast Media
  • Азербайджан - CBC Sport, Ictimai TV
  • Болгария - bTV, A1
  • Грузия - Setanta, Silknet
  • Израиль - The Sports Channel
  • Казахстан - QazSport, Q Sport
  • Кыргызстан - Q Sport
  • Латвия - Viaplay Latvia
  • Литва - Viaplay Lithuania
  • Молдова - Setanta, Jurnal TV, MyTV.md
  • Польша - Polsat
  • Таджикистан - Varzish TV
  • Туркменистан - AlmaSport TV
  • Украина - MEGOGO
  • Узбекистан - MTRK
  • Эстония - Viaplay Estonia
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