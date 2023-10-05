Ливерпуль - Рояль Юнион: где и когда смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

Во втором туре Лиги Европы Ливерпуль проведет матч на Энфилде против Рояля Униона. В первой игре команда Клоппа одержала волевую победу над ЛАСКом со счетом 3:1. В АПЛ "красные" идут на четвертой строчке, имея в активе 16 очков после семи туров.

Рояль Унион в прошлом сезоне Лиги Европы дошел до четвертьфинала, где проиграл Байеру, однако для этой команды это большое достижение. В первом матче этого сезона они сыграли вничью с Тулузой. Что касается внутреннего чемпионата, то здесь ситуация достаточно хорошая. Рояль Унион идет на первой строчке после девяти туров и имеет 19 очков.

Матч между Ливерпулем и Рояль Юнион начнется в 21:00 по среднеевропейскому времени. Ниже мы подготовили для вас информацию, где можно будет увидеть эту игру в вашей стране.