"Ливерпуль" предложил 48 млн евро за бельгийского таланта

“Ливерпуль” проявляет интерес к полузащитнику “Саутгемптона” и сборной Бельгии Ромео Лавиа, сообщает The Athletic.

По сведениям источника, мерсисайдский клуб предложил за талантливого футболиста 48 миллионов евро. Впрочем, данная сумма не устроила руководство “Саутгемптона” и поэтому предложение было отклонено.

Руководство “Ливерпуля” не собирается улучшать предложение и переключило внимание на полузащитника “Флуминенсе” Андре.

19-летний Лавиа выступает за “Саутгемптон” с лета 2022 года. Он перешел в клуб из “Манчестер Сити”. Сумма трансфера составила 12,3 миллионов евро. Всего хавбек провел за “святых” 34 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Контракт игрока с клубом действует до лета 2027 года.

22-летний Андре является воспитанником “Флуминенсе”. Он выступает за первую команду клуба с 2020 года. Всего он провел за бразильский клуб 144 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал три результативные передачи. Контракт игрока с клубом действует до 31 декабря 2026 года.