"Ливерпуль" хочет купить аргентинского полузащитника

“Ливерпуль” проявляет интерес к опорному полузащитнику “Боки Хуниорс” Алану Вареле, сообщает TyC Sports.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Сумма трансфера в контракте игрока составляет 15 миллионов евро. Хавбеком также интересуется “Порту”.

В нынешнем сезоне 21-летний Варела провел за “Боку Хуниорс” 25 матчей во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2026 года.