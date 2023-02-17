"Лион" проиграл аутсайдеру Лиги 1

В матче 24-го тура чемпионата Франции “Осер” на своем поле обыграл “Лион” со счетом 2:1.

Победу хозяевам принесли голы Гаэтана Перрена и Жубала. У гостей отличился Мусса Дембеле.

“Осер”, набрав 18 очков, остался в зоне вылета на 19-м месте в турнирной таблице Лиги 1. “Лион” с 35 очками занимает 9-ю позицию.

“Осер” – “Лион” - 2:1 (0:1)

Голы: Дембеле, 36 - 0:1, Перрен, 51 (с пенальти) - 1:1, Жубал, 53 - 2:1

“Осер”: Раду, Зедадка, Жубал, Равелосон, Туре, Менса, Туре, Массенго, Да Кошта (Эн, 65), Перрен (Дембеле, 69), Аблин (Ньянг, 88).

“Лион”: Антони Лопеш, Кумбеди, Ловрен, Лукеба, Диоманде (Лепенан, 68), Тальяфико, Толиссо (Тиаго Мендес, 66), Какре, Шерки, Дембеле, Сарр (Барколя, 75).

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