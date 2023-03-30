Лидер киевского "Динамо" дисквалифицирован на три матча

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола дисквалифицировал полузащитника киевского “Динамо” Виталия Буяльского на три матча, сообщается на официальном сайте УАФ.

Такое наказание наложено на футболиста за нецензурную брань в адрес арбитра после окончания матча 17-го тура чемпионата Украины против “Днепра-1” (1:0). Тогда хавбек слишком бурно выразил свое недовольство решением арбитра не удалить соперника, который ударил его по ноге.

Буяльский уже пропустил матч с “Зарей” (0:1) из-за данной дисквалификации. Также он не сыграет в матчах против “Львова” и “Миная”, но сможет принять участие в поединке с “Шахтером”.

В нынешнем сезоне 30-летний Буяльский провел за “Динамо” 29 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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