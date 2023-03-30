Бывший тренер “Барселоны” может возглавить "Бока Хуниорс"

Бывший тренер “Барселоны” Херардо Мартино может быть назначен новым главным тренером “Бока Хуниорс”.

Как пишет источник, 60-летний аргентинец уже провел первый раунд переговоров с клубом из Буэнос-Айреса.

Кроме “Барселоны” Мартино возглавлял сборные Аргентины, Парагвая и Мексики.

Что касается “Бока Хуниорса”, то недавно клуб уволил Уго Ибарру.