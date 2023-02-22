Лидер "Барселоны" готовы отказаться от части зарплаты ради возвращения Месси

Форвард ПСЖ Лионель Месси все ближе к тому, чтобы вернуться в “Барселону”.

Как известно, отец футболиста ведет переговоры руководством каталонского клуба.

Как сообщил журналист Жерар Ромеро, футболисты “Барселоны” Серхио Бускетс и Жорди Альба готовы пойти на существенное снижение зарплат ради того, чтобы Месси вернулся.

Напомним, что аргентинец играл за каталонский клуб до 2021 года, после чего перебрался в ПСЖ.