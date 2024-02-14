Легендарный полузащитник Реал Мадрида покинет команду в конце сезона

Хорватский полузащитник Лука Модрич покинет клуб после этого сезона, сообщает Relovo.

Как стало известно, хорватский футболист решил не продлевать контракт с "королевский клубом" и покинет Реал после завершения этого сезона.

В 2012 году президент испанского Реал Мадрид Флорентино Перес заинтересовался Лукой, и клуб подписал с ним пятилетний контракт, трансферная сумма по независимым оценкам составляла около 30 миллионов фунтов. Дебютировал за "королевский клуб" через два дня после подписания контракта, 29 августа 2012 года.

В общем, за свой период в Реал Мадриде он стал чемпионом Ла Лиги три раза, дважды выиграл Кубок Испании, Суперкубок Испании пять раз, пять раз выиграл Лигу Чемпионов УЕФА, четыре раза Суперкубок УЕФА и пять раз клубный Чемпионат Мира.

В сезоне 2022-23 Лука Модрич был вице-капитаном команды.