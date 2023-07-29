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Легендарный Эдинсон Кавани определился с новым клубом

Новости футбола Сегодня, 09:30
Легендарный Эдинсон Кавани определился с новым клубом Фото: инстаграм Эдинсона Кавани/Автор неизвестен

Нападающий сборной Уругвая Эдинсон Кавани принял решение вернуться в Южную Америку, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, футболист договорился с “Валенсией” о досрочном расторжении контракта. Таким образом, форвард стал свободным агентом и сможет перейти в другой клуб бесплатно. Ожидается, что уругваец перейдет в аргентинский клуб “Бока Хуниорс".

36-летний Кавани выступал за “Валенсию” с 2022 года. Он перешел в испанский клуб из “Манчестер Юнайтед” на правах свободного агента. Всего Кавани провел за “Валенсию” 28 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал две результативные передачи. Ранее он также играл за “Данубио”, “Палермо”, “Наполи” и “Пари Сен-Жермен”.

Кавани является 6-кратным чемпионом Франции (2013/14, 2014/15, 2015/16, 2017/18, 2018/19, 2019/20), 4-кратным обладателем Кубка Франции (2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18), 5-кратным обладателем Кубка французской лиги (2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18), 7-кратным обладателем Суперкубка Франции (2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019), а также обладателем Кубка Италии в сезоне-2011/2012.

Кавани с 2008 года играет за сборную Уругвая. Всего он провел за уругвайскую национальную команду 136 матчей, забил 58 голов и отдал 17 результативных передач, а также получил 16 желтых и одну красную карточки.

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
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