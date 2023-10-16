Легенда сборной Хорватии стал главным тренером Шахтера

Легендарный защитник сборной Хорватии Дарио Срна стал исполняющим обязанности главного тренера команды "Шахтер" Донецк, сообщили на сайте клуба.

"Дарио Срна будет готовить "Шахтер" к предстоящим матчам в качестве исполняющего обязанности главного тренера. ФК "Шахтер" желает Дарио успехов и побед на новой должности", - заявили в клубе.

Дарио Срна перешел в "Шахтер" в 2003 году, хотя мог перейти в "Шальке-04", дортмундскую "Боруссию", "Рому", "Кайзерслаутерн" и киевское "Динамо". Но "Шахтер" был наиболее конкретным и предложил лучшие условия контракта. Контракт Срна подписал в один день с Степе Плетикосой, с которым они играли в "Хайдуку".

В составе "Шахтера" дебютировал 12 июля 2003 года в матче с запорожским "Металлургом". Этот матч завершился победой "оранжево-черных". За первый сезон в клубе сыграл 29 матчей и забил 3 гола. Помог выиграть Кубок Украины. Это был его первый трофей вместе с командой.

В сборной Хорватии дебютировал в ноябре 2002 года в товарищеском матче против сборной Румынии. 26 июня 2016 года, после вылета сборной Хорватии с Чемпионата Европы 2016 года, Дарио решил завершить карьеру в сборной.