Лас-Пальмас сенсационно обыгрывает Атлетико Мадрид

В 12-м туре Ла Лиги Атлетико Мадрид отправился на выездной матч против Лас-Пальмаса. В случае победы "матрасники" набрали бы 28 очков и разделили бы первое место с Жироной и Реалом.

Несмотря на то, что Атлетико считался явным фаворитом, игра в первом тайме была довольно равной. Лас-Пальмас дольше удерживал мяч, но команда Симеоне была немного острее в атаке. Поэтому весьма справедливым был нулевой счет после первого тайма.

После перерыва хозяева поля вышли вперед, на 51-й минуте Кириан отличился забитым голом. Атлетико усилило свою атаку и стремилось сравнять счет. Лас-Пальмас, в свою очередь, больше оборонялась и искала контратаки. И на 75-й минуте хозяева удвоили свое преимущество. Бенито Рамирес забил второй гол и приблизил команду к победе.

Атлетико сумел отыграть один гол благодаря Альваро Морате, который забил на 83-й минуте. Однако им не удалось создать камбэк. Лас-Пальмас сенсационно обыграла Атлетико со счетом 2:1.

Ла Лига. 12-й тур

Лас-Пальмас - Атлетико - 2:1

Голы: 1:0 - 51 Кириан, 2:0 - 75 Рамирес, 2:1 - 83 Мората.