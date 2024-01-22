Кубок Азии. Таджикистан пробился в плей-офф и спокойная победа Катара

Начался третий тур группового этапа Кубка Азии, который проходит в Катаре. В первом слоте хозяева турнира сыграли против Китая, а Таджикистан против Ливана.

Катар - Китай - 1:0

В первой половине Катар больше владел мячом, но остроты от них не было. Хозяева турнира не нанесли ни одного удара в створ ворот, Китай - однажды. Поэтому закономерный результат 0:0 после первого тайма. После перерыва катарцы таки вышли вперед, благодаря голу на 66-й минуте. Мяч в исполнении Аль-Хайдос получился довольно красивым и, в итоге, победным.

Катар одержал три победы из трех на групповом этапе Кубка Азии, и с первого места вышел в плей-офф.

Таджикистан - Ливан - 2:1

В первой половине Таджикистан больше владел мячом и смог забить в компенсированное время. Однако, арбитры взяли паузу на просмотр повтора и отменили гол из-за офсайда. В начале второго тайма Ливан вышел вперед, благодаря мячу Жради на 48-й минуте. Однако, через шесть минут они остались в меньшинстве, из-за удаления защитника Эль Зеина.

На 70-й минуте арбитры отменили еще один гол Таджикистана, и снова из-за офсайда. Им понадобилось еще 11 минут для "чистого" гола. Умарбаев стал автором голевого удара. Еще через 11 минут Хамрокулов вывел Таджикистан вперед и принес победу своей сборной.

Эта победа стала невероятно важной. Таким образом, Таджикиста смог набрать четыре очка, подняться на второе место и выйти в плей-офф.