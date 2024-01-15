Кубок Африканских Наций. Алжир и Ангола не выявили сильнейшего

В понедельник, 15 января, Алжир и Ангола провели матч первого тура КАН и заключительный матч игрового дня.

На 18-й минуте Алжир вышел вперед благодаря голу Бунеджа. В первом тайме они в дальнейшем владели мячом, но забить еще один мяч не получилось. После перерыва ситуация не сильно изменилась, Алжир в дальнейшем контролировал мяч и пытался удержать счет. Но они не смогли этого сделать. На 68-й минуте Мабулулу реализовал пенальти и сравнял счет.

Алжир так и не смог вырвать победу, матч завершился при ничейном результате 1:1.

КАН. Первый тур

Алжир - Ангола

Голы: 1:0 - 18 Бунеджа, 1:1 - 68 Мабулулу