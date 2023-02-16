Когда играть не с кем: сборная России нашла нового соперника

Сборная России договорилась о проведении товарищеского матча с командой Ирана.

Он пройдет в марте 2023 года в Тегеране.

Как пишет Persian Soccer, в столицу Ирана также отправится и женская сборная России, которая сыграет с местной командой.

Напомним, что российские команді отстранены от участия во всех международных официальных играх из-за агрессии своего государства против Украины.