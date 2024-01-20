КАН-2023. Тунис и Мали в напряженной борьбе не смогли определить сильнейшего

Сборные Туниса и Мали сыграли матч второго тура группового этапа Кубка Африканских наций в квартете Е.

Мали стартовал на турнире с победы над ЮАР, а Орлы Карфагена напротив - неожиданно проиграли Намибии.

Команды провели интересный первый тайм, обменявшись забитыми голами. Малийцы открыли счет после точного удара Лассина Синайоко. Ассистентом выступил Комори Думбия. На экваторе 45-минутки номинальные хозяева ответили голом Хамзы Рафьи с передачи Али Абди.

Несмотря на то, что победа больше была нужна Тунису, второй тайм лучше провела команда Мали. Орлы несколько раз угрожали воротам Красных, но забить не смогли. Как итог - ничья 1:1.

В активе Мали четыре очка после двух туров. В заключительном туре команда сыграет с Намибией. У Туниса один балл. Орлы Карфагена закроют групповой этап противостоянием с ЮАР.

⌚️ FULL-TIME!



Goal-less second half means both teams share the points here at Korhogo. 🤝#TotalEnergiesAFCON2023 | #TUNMLI pic.twitter.com/2oHTKSEtLw — CAF (@CAF_Online) January 20, 2024

Кубок африканских наций, 2-й тур

Группа Е

Тунис - Мали - 1:1

Голы: Рафья, 20 - Синайоко, 10