КАН-2023. Тунис и Мали в напряженной борьбе не смогли определить сильнейшего
Сборные Туниса и Мали сыграли матч второго тура группового этапа Кубка Африканских наций в квартете Е.
Мали стартовал на турнире с победы над ЮАР, а Орлы Карфагена напротив - неожиданно проиграли Намибии.
Команды провели интересный первый тайм, обменявшись забитыми голами. Малийцы открыли счет после точного удара Лассина Синайоко. Ассистентом выступил Комори Думбия. На экваторе 45-минутки номинальные хозяева ответили голом Хамзы Рафьи с передачи Али Абди.
Несмотря на то, что победа больше была нужна Тунису, второй тайм лучше провела команда Мали. Орлы несколько раз угрожали воротам Красных, но забить не смогли. Как итог - ничья 1:1.
В активе Мали четыре очка после двух туров. В заключительном туре команда сыграет с Намибией. У Туниса один балл. Орлы Карфагена закроют групповой этап противостоянием с ЮАР.
Кубок африканских наций, 2-й тур
Группа Е
Тунис - Мали - 1:1
Голы: Рафья, 20 - Синайоко, 10