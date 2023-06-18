Испания победила Хорватию и стала победителем Лиги наций
Новости футбола Сегодня, 17:35
Фото: инстаграм сборной Испании/Автор неизвестен
В финальном матче Лиги наций УЕФА сборная Испании в серии пенальти обыграла сборную Хорватии и стала победителем турнира.
Испания впервые выиграла Лигу наций. В 2021 году испанцы в финале проиграли сборной Франции.
Хорватия – Испания - 0:0, по пенальти - 4:5
Хорватия: Ливакович, Юранович (Станишич, 112), Эрлич, Шутало, Перишич, Модрич, Ковачич, Брозович, Пашалич (Петкович, 61), Иванушец (Влашич, 78), Крамарич (Маер, 90).
Испания: Унаи Симон, Навас (Карвахаль, 97), Лапорт, Ле Норман (Начо, 78), Альба, Фабиан Руис (Мерино, 78), Родри, Пино (Фати, 66), Гави (Ольмо, 87), Асенсио, Мората (Хоселу, 66).
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