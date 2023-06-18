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Испания победила Хорватию и стала победителем Лиги наций

Новости футбола Сегодня, 17:35
Испания победила Хорватию и стала победителем Лиги наций Фото: инстаграм сборной Испании/Автор неизвестен

В финальном матче Лиги наций УЕФА сборная Испании в серии пенальти обыграла сборную Хорватии и стала победителем турнира.

Испания впервые выиграла Лигу наций. В 2021 году испанцы в финале проиграли сборной Франции.

Хорватия – Испания - 0:0, по пенальти - 4:5

Хорватия: Ливакович, Юранович (Станишич, 112), Эрлич, Шутало, Перишич, Модрич, Ковачич, Брозович, Пашалич (Петкович, 61), Иванушец (Влашич, 78), Крамарич (Маер, 90).

Испания: Унаи Симон, Навас (Карвахаль, 97), Лапорт, Ле Норман (Начо, 78), Альба, Фабиан Руис (Мерино, 78), Родри, Пино (Фати, 66), Гави (Ольмо, 87), Асенсио, Мората (Хоселу, 66).

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
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