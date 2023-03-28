Испания неожиданно проиграла Шотландии в отборе Евро-2024

В матче 2-го тура отборочного турнира чемпионата Европы-2024 сборная Шотландии на своем поле обыграла сборную Испании со счетом 2:0.

Победу британцам принес дубль Скотта Мактомини.

Шотландия, набрав шесть очков, вышла на первое место в турнирной таблице группы А. Испания с тремя очками опустилась на вторую позицию.

Шотландия – Испания - 2:0 (1:0)

Голы: Мактомини, 7 - 1:0, Мактомини, 51 - 2:0

Шотландия: Ганн, Хики (Паттерсон, 82), Хэнли, Тирни (Купер, 76), Портеус, Робертсон, Макгрегор, Мактомини, Макгинн (Фергюсон, 83), Кристи (Маклин, 75), Дайкс.

Испания: Аррисабалага, Порро (Карвахаль, 46), Мартинес, Давид Гарсия, Гайя, Себальос (Гави, 79), Мерино (Аспас, 57), Родри, Пино, Ойарсабаль (Уильямс, 46), Хоселу (Иглесиас, 66).

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