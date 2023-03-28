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Норвегия упустила победу над Грузией в отборе Евро-2024

Новости футбола Сегодня, 14:01
Фото: твиттер сборной Грузии/Автор неизвестен Фото: твиттер сборной Грузии/Автор неизвестен

В матче 2-го тура отборочного турнира чемпионата Европы-2024 сборная Грузии на своем поле сыграла вничью со сборной Норвегии со счетом 1:1.

На 15-й минуте счет открыл Александер Серлот, но во второй половине равновесие восстановил Жорж Микаутадзе.

Норвегия, набрав одно очко, вышла на третье место в турнирной таблице группы А. Грузия с 1 очком поднялась на четвертую позицию.

Грузия – Норвегия - 1:1 (0:1)
Голы: Серлот, 15 - 0:1, Микаутадзе, 60 - 1:1

Грузия: Мамардашвили, Какабадзе, Кашия, Кверквелия, Табидзе (Зивзивадзе, 59), Азаров (Гочолейшвили, 70), Квеквескири, Абурджания, Давиташвили (Лобжанидзе, 59), Кварацхелия, Микаутадзе.

Норвегия: Нюланд, Педерсен, Страннберг, Эстигор, Мелинг, Эурснес, Берг, Эдегор, Эльюнусси (Берге, 78), Сольбаккен (Брюнхильдсен, 82), Серлот.

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Евсеева Жанна Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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