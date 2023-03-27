Главная Новости Феерия Швеции, крупные победы Нидерландов и Венгрии: результаты отбора Евро-2024 27 марта

Феерия Швеции, крупные победы Нидерландов и Венгрии: результаты отбора Евро-2024 27 марта

Новости футбола Сегодня, 16:50
Фото: инстаграм сборной Нидерландов/Автор неизвестен Фото: инстаграм сборной Нидерландов/Автор неизвестен

27 марта состоялись матчи 2-го тура отборочного турнира чемпионата Европы-2024. Стоит отметить разгромную победу Швеции над Азербайджаном, крупные победы Нидерландов и Венгрии над Гибралтаром и Болгарией.

Группа В

Ирландия – Франция - 0:1 (0:0)
Гол: Павар, 50 - 0:1

Нидерланды – Гибралтар - 3:0 (1:0)
Голы: Депай, 23 - 1:0, Аке, 50 - 2:0, Аке, 82 - 3:0

Положение команд: Франция - 6 (2), Греция - 3 (1), Нидерланды - 3 (2), Ирландия - 0 (1), Гибралтар - 0 (2).

Группа Е

Молдова – Чехия - 0:0

Польша – Албания - 1:0 (1:0)
Гол: Свидерски, 41 - 1:0

Положение команд: Чехия - 4 (2), Польша - 3 (2), Молдова - 2 (2), Фарерские острова - 1 (1), Албания - 0 (1).

Группа F

Австрия – Эстония - 2:1 (0:1)
Голы: Саппинен, 25 - 0:1, Кайнц, 68 - 1:1, Грегорич, 88 - 2:1

Швеция – Азербайджан - 5:0 (1:0)
Голы: Форсберг, 38 - 1:0, Мустафазаде, 65 (автогол) - 2:0, Дьокереш, 79 - 3:0, Карлссон, 88 - 4:0, Эланга, 89 - 5:0

Положение команд: Австрия - 6 (2), Бельгия - 3 (1), Швеция - 3 (2), Эстония - 0 (1), Азербайджан - 0 (2).

Группа G

Черногория – Сербия - 0:2 (0:0)
Голы: Влахович, 78 - 0:1, Влахович, 90 - 0:2

Венгрия – Болгария - 3:0 (3:0)
Голы: Вечеи, 7 - 1:0, Собослаи, 26 - 2:0, Адам, 39 - 3:0

Положение команд: Сербия - 6 (2), Венгрия - 3 (3), Черногория - 3 (2), Литва - 0 (1), Болгария - 0 (2).

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Евсеева Жанна Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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