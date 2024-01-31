EN EN NG NG KE KE
Поиск
Результаты поиска
Главная Новости Новости футбола Иран в серии послематчевых пенальти одолел Сирию и вышел в четвертьфинал Кубка Азии

Иран в серии послематчевых пенальти одолел Сирию и вышел в четвертьфинал Кубка Азии

Новости футбола Сегодня, 14:02
Романенко Кирилл эксперт Dailysports Романенко Кирилл
Иран и Сирия Иран и Сирия

Иран и Сирия встретились в 1/8 финала Кубка Азии. Иранская сборная подходила к матчу в статусе фаворита, но легкой прогулки для более статусной команды не получилось.

В первом тайме номинальные хозяева ожидаемо владели территориальным преимуществом, больше владея мячом и чаще пробивая по воротам. На 34-й минуте иранская сборная получила право пробить пенальти, который реализовал Мехди Тереми.

После перерыва Иран продолжил доминировать, но дела у команды пошли не так, как планировалось. На 62-й минуте сирийцы неожиданно сравняли счет: Омар Хрибин восстановил паритет в матче, также реализовав 11-метровый удар.

Это несущественно повлияло на картину игры, но Сирия не только смогла не пропустить второй гол, а еще и заработала численное преимущество. В компенсированное время Тереми стал уже антигероем для иранских болельщиков, оставив свою команду вдесятером после второй желтой карточки.

Игра перетекла, в уже традиционные для этого Кубка Азии, овертаймы. Две дополнительные 15-минутки не принесли голов, победителя пришлось определять по итогам уже третьей в плей-офф серии пенальти.

Точнее 11-метровые исполняли иранцы, которые реализовали все свои удары. Сирия промахнулась однажды и покидает турнир.

В четвертьфинале сборная Ирана сыграет против Японии. Матч состоится 3 февраля.

Кубок Азии, 1/8 финала
Иран - Сирия - 1:1 5:3 П
Голы: Тереми, 34, с пенальти - Хрибин, 62, с пенальти
Удаление: Тереми, 90+1 (второе предупреждение)

Связанные команды и лиги
Иран Сирия Кубок Азии
Популярные новости
Жозе Моуринью может вернуться в Манчестер Юнайтед Новости футбола Сегодня, 12:58 Жозе Моуринью может вернуться в Манчестер Юнайтед
Легендарной встречи не будет. Роналду пропустит матч против Интер Майами Новости футбола Сегодня, 11:34 Легендарной встречи не будет. Роналду пропустит матч против Интер Майами
После проигрыша Месси награды игроку года The Best Холланда задумался о переходе в Реал Новости футбола Сегодня, 07:23 После проигрыша Месси награды игроку года The Best Холланда задумался о переходе в Реал
Манчини пришлось извиняться за свое поведение во время серии пенальти против Южной Кореи Новости футбола Сегодня, 07:02 Манчини пришлось извиняться за свое поведение во время серии пенальти против Южной Кореи
ВИДЕО. Защитники Арсенала повздорили друг с другом из-за пропущенного гола Новости футбола Сегодня, 04:46 ВИДЕО. Защитники Арсенала повздорили друг с другом из-за пропущенного гола
ВИДЕО. Неймар грубо ответил хейтерам, которые писали про его лишний вес Новости футбола Сегодня, 03:26 ВИДЕО. Неймар грубо ответил хейтерам, которые писали про его лишний вес
Больше новостей
Последние новости
Новости баскетбола Сегодня, 15:03 Евролига, регулярный чемпионат: расписание и результаты игрового дня, турнирная таблица Новости баскетбола Сегодня, 14:56 НБА оштрафовала игрока Миннесоты за критику судей Новости футбола Сегодня, 14:52 Дебютный гол Роке принес Барселоне победу над Осасуной Новости футбола Сегодня, 14:09 Нигерия – Ангола: когда и где смотреть онлайн матч Кубка африканских наций 2023 Новости футбола Сегодня, 14:02 Иран в серии послематчевых пенальти одолел Сирию и вышел в четвертьфинал Кубка Азии Новости футбола Сегодня, 14:02 Кубок Азии 2023. Расписание и результаты Новости футбола Сегодня, 13:46 Эпидемия продолжается. Лидер Барселоны травмировался в матче с Осасуной Новости футбола Сегодня, 13:30 Фиорентина усилилась нападающим из другого клуба Серии А Новости футбола Сегодня, 12:58 Жозе Моуринью может вернуться в Манчестер Юнайтед Новости футбола Сегодня, 12:30 Клуб Серии А выкупил полузащитника у Марселя
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Спортинг Брага – Шавиш прогноз и ставки на матч 31 января 2024 года Баскетбол Сегодня Майами Хит — Сакраменто Кингз прогноз и ставки на матч 1 февраля 2024 года Теннис 01 фев 2024 Елена Остапенко – Клара Таусон прогноз и ставки на матч 1 февраля 2024 года Футбол 01 фев 2024 Аль-Наср – Интер Майами прогноз и ставки на матч 1 февраля 2024 года Баскетбол 01 фев 2024 Баскония — Маккаби Тель-Авив прогноз и ставки на матч 1 февраля 2024 года Футбол 01 фев 2024 Сент-Трюйден – Гент прогноз и ставки на матч 1 февраля 2024 года Футбол 01 фев 2024 Мехелен – Андерлехт прогноз и ставки на матч 1 февраля 2024 года Футбол 01 фев 2024 Вест Хэм Юнайтед – Борнмут прогноз и ставки на матч 1 февраля 2024 года Баскетбол 01 фев 2024 Реал Мадрид – АСВЕЛ прогноз и ставки на матч 1 февраля 2024 года Футбол 01 фев 2024 Хетафе – Реал Мадрид прогноз и ставки на матч 1 февраля 2024 года