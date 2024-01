Иран в серии послематчевых пенальти одолел Сирию и вышел в четвертьфинал Кубка Азии

FT | 🇮🇷 IR Iran 1️⃣-1️⃣ Syria 🇸🇾 (5-3 on pens)



Dramatic. IR Iran continue their passage into the last 8!#AsianCup2023| #HayyaAsia | #IRNvSYR pic.twitter.com/TmxAtx8FH5

— #AsianCup2023 (@afcasiancup) January 31, 2024