Иран в серии послематчевых пенальти одолел Сирию и вышел в четвертьфинал Кубка Азии

Иран и Сирия встретились в 1/8 финала Кубка Азии. Иранская сборная подходила к матчу в статусе фаворита, но легкой прогулки для более статусной команды не получилось.

В первом тайме номинальные хозяева ожидаемо владели территориальным преимуществом, больше владея мячом и чаще пробивая по воротам. На 34-й минуте иранская сборная получила право пробить пенальти, который реализовал Мехди Тереми.

После перерыва Иран продолжил доминировать, но дела у команды пошли не так, как планировалось. На 62-й минуте сирийцы неожиданно сравняли счет: Омар Хрибин восстановил паритет в матче, также реализовав 11-метровый удар.

Это несущественно повлияло на картину игры, но Сирия не только смогла не пропустить второй гол, а еще и заработала численное преимущество. В компенсированное время Тереми стал уже антигероем для иранских болельщиков, оставив свою команду вдесятером после второй желтой карточки.

Игра перетекла, в уже традиционные для этого Кубка Азии, овертаймы. Две дополнительные 15-минутки не принесли голов, победителя пришлось определять по итогам уже третьей в плей-офф серии пенальти.

Точнее 11-метровые исполняли иранцы, которые реализовали все свои удары. Сирия промахнулась однажды и покидает турнир.

В четвертьфинале сборная Ирана сыграет против Японии. Матч состоится 3 февраля.

Кубок Азии, 1/8 финала

Иран - Сирия - 1:1 5:3 П

Голы: Тереми, 34, с пенальти - Хрибин, 62, с пенальти

Удаление: Тереми, 90+1 (второе предупреждение)