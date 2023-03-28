"Интер" и "Атлетико" поборются за форварда сборной Италии

Миланский “Интер” и мадридский “Атлетико” проявляют интерес к нападающему “Тигре” и сборной Италии Матео Ретеги, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, итальянский и испанский клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Также форвардом интересуется “Айнтрахт”.

Стоит отметить, что Ретеги принадлежит “Боке Хуниорс”, а за “Тигре” выступает на правах аренды. При этом “Тигре” имеет приоритетное право на выкуп игрока.

В нынешнем сезоне 23-летний Ретеги провел за “Тигре” девять матчей и забил шесть голов. За сборную Италии сыграл два матча и забил два гола.

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