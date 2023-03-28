Названо имя лучшего тренера Серии А в марте

Наставник “Лацио” Маурицио Сарри был признан лучшим тренером марта в чемпионате Италии.

Об этом сообщили в пресс-службе Серии А.

В прошлом месяце подопечные итальянца выиграли два матча в чемпионате Италии. Римляне обыграли “Наполи”, “Рому” и сыграли вничью с “Болоньей” (0:0).

В настоящее время “Лацио” занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидера “Наполи” на 19 очков.