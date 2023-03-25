Златан Ибрагимович установил новый рекорд в мире футбола.

Форвард сборной Швеции стал самым возрастным игроком в истории отборочных матчей на Евро.

В возрасте 41 года и 172 дней шведский нападающий появился на поле на 73-й минуте матча отборочного турнира на Евро-2024 против Бельгии (0:3).

До него самым возрастным игроком в истории отборочных матчей на Евро был вратарь Италии Дино Зофф, который сыграл в возрасте 41 года и 3 месяцев в 1983 году.