Хорватия победила Нидерланды в потрясающем полуфинале Лиги наций

В матче ½ финала Лиги наций УЕФА сборная Хорватии обыграла сборную Нидерландов со счетом 4:2 и вышла в финал.

Победу хорватам принесли голы Андрея Крамарича, Марио Пашалича, Бруно Петковича и Луки Модрича. У голландцев голы забили Дониэлл Мален и Ноа Ланг.

В финале Хорватия сыграет с победителем матча Испания - Италия.

Нидерланды – Хорватия - 2:4 (1:1)

Голы: Мален, 34 - 1:0, Крамарич, 55 (с пенальти) - 1:1, Пашалич, 72 - 1:2, Ланг, 90+6 - 2:2, Петкович, 98 - 2:3, Модрич, 116 (с пенальти) - 2:4

Нидерланды: Бейло, Думфрис (Ланг, 85), ван Дейк, Гертрюйда, Аке (Маласиа, 105), Копмейнерс, де Йонг, Виффер (Вейналдум, 75), Симонс (Вегорст, 64), Гакпо (де Рон, 105), Мален (Бергвейн, 75).

Хорватия: Ливакович, Юранович (Станишич, 79), Вида, Шутало (Петкович, 90), Баришич, Перишич, Модрич, Ковачич (Маер, 85), Брозович, Пашалич, Иванушец (Влашич, 78), Крамарич (Эрлич, 90).