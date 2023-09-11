Хорватия победила на выезде Армению

Сборная Хорватии сыграла на выезде против Армении в рамках квалификации на прошедший в Германии Чемпионат Европы-2024.

После трех матчей хорваты имели семь очков и занимали второе место в своей группе. Армения имела такое же количество очков. То есть состоялась игра между прямыми конкурентами за первые две ступеньки.

Хорватия первой открыла счет уже на 14-й минуте. Андрей Крамарич отличился забитым мячом. Хорваты продолжали создавать большое количество моментов в первом тайме и уверенно доминировали на поле.

Во второй половине ситуация совершенно не изменилась. Хорватия держала мяч под контролем и хотела развить преимущество. Это не удалось сделать, но победу тоже не потеряли. Хорватия минимально побеждает Армению и выходит на первую ступеньку группы Д, имея в активе 10 очков.

Квалификация на Чемпионат Европы

Армения – Хорватия – 0:1