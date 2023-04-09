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"Хоффенхайм" обыграл худшую команду Бундеслиги

Новости футбола Сегодня, 15:30
Фото: твиттер "Хоффенхайма"/Автор неизвестен Фото: твиттер "Хоффенхайма"/Автор неизвестен

В матче 27-го тура чемпионата Германии “Хоффенхайм” на своем поле обыграл “Шальке” со счетом 2:0.

Победу хозяевам принесли гол Ила Бебу и автогол Алекса Крала.

“Хоффенхайм”, набрав 28 очков, вышел на 14-е место в турнирной таблице Бундеслиги. “Шальке” с 21 очком остался на последнем, 18-м месте.

“Хоффенхайм” – “Шальке” - 2:0 (1:0)
Голы: Крал, 22 (автогол) - 1:0, Бебу, 70 (с пенальти) - 2:0

“Хоффенхайм”: Бауманн, Кадержабек, Фогт (Кабак, 46), Брукс, Акпогума, Анхелиньо, Гайгер (Руди, 64), Бекер, Баумгартнер, Крамарич (Бисхоф, 64), Бебу (Тохумджу, 78).

“Шальке”: Фэрманн, Брюннер, Йосида, Матричани, Аувеян (Айдин, 36), Крал, Скарке (Топп, 71), Краус (Латца, 71), Саласар (Дрекслер, 79), Фрай (Теродде, 71), Бюльтер.

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Коцюбинский Ярослав Коцюбинский Ярослав эксперт Dailysports
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