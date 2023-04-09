Мбаппе получил очень низкую оценку за матч с "Ниццей"

Нападающий “Пари Сен-Жермен” Килиан Мбаппе получил низкую оценку от L’Équipe за матч 30-го тура чемпионата Франции с “Ниццей” (2:0).

Журналисты издания оценили игру форварда “тройкой” по 10-бальной шкале. Это самамя низкая оценка в парижском клубе. Лучшим признан вратарь Джанлуиджи Доннарумма (9). В топ-3 также вошли защитник Нуну Мендеш (8) и нападающий Лионель Месси (7).

В нынешнем сезоне 24-летний Мбаппе провел за ПСЖ 35 матчей во всех турнирах, забил 31 гол и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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