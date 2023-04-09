Месси забил юбилейный гол за ПСЖ

Лионель Месси забил юбилейный гол в матче против “Ниццы” (2:0) в чемпионате Франции.

Форвард парижан отметился 30-м голом с момента переезда в Париж.

Нападающий также сделал 32 голевые передачи в 68 матчах за парижскую команду.

Его контракт с ПСЖ заканчивается в конце сезона, и в настоящее время ведутся переговоры о продлении сотрудничества.

Есть вариант, при котором Месси может вернуться в “Барселону” на правах свободного агента.