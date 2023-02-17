Гюндоган определился с будущим в "Манчестер Сити"

Полузащитник “Манчестер Сити” Илкай Гюндоган не собирается менять клуб ближайшим летом.

Об этом сообщает журналист Кристиан Фальк.

В планах 32-летнего немца подписать новый контракт со своей командой.

Напомним, что его текущее соглашение рассчитано до лета 2023 года.

Ранее СМИ писали, что игрока хочет переманить “Барселона”.

В этом сезоне немец сыграл в 31 матче, записав на свой счет 3 гола и 3 результативные передачи.