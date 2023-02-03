Гвардиола отреагировал на уход Канселу из "Манчестер Сити"

Главный тренер “Манчестер Сити” Хосеп Гвардиола поделился мнением о переходе португальского защитника “горожан” Жоау Канселу в “Баварию”.

“Я желаю Жоау всего наилучшего. Он был два нас невероятным игроком, выиграв два титула Премьер-лиги. Но после чемпионата мира мы стали играть по-другому, поэтому я стал давать больше игрового времени другим футболистам. Канселу хочет играть и ему нужно часто выходить на поле, чтобы быть счастливым. Поэтому мы согласовали его переход в ”Баварию". Надеюсь, что у него так и будет в Мюнхене", - приводит слова Гвардиолы Goal.

Напомним, что “Бавария” арендовала 28-летнего Канселу до лета 2023 года с правом последующего выкупа за 70 миллионов евро.

Не пропустите: "Атлетико" нацелился на форварда сборной Франции.