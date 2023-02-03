"Атлетико" нацелился на форварда сборной Франции

Маркус Тюрам стал главной трансферной целью мадридского “Атлетико”.

Ожидается, что испанцы попытаются купить форварда менхенгладбахской “Боруссии” до закрытия трансферного окна.

По информации As, сам футболист уже заявил о желании присоединиться к команде, которая будет выступать в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

25-летний форвард в этом сезоне провел 17 матчей, в которых забил 10 голов и отдал три ассиста.

Его контракт истекает летом этого года.