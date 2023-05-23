Голкипер "Баварии" решил сменить клуб

Страж ворот “Баварии” Александр Нюбель может быть продан в ближайшее трансферное окно.

Футболист за последние два сезона провел на правах аренды за французский клуб “Монако”.

Журналист Флориан Плеттенберг сообщает, что Нюбель принял решение попрощаться с немецким клубом, поскольку не хочет конкурировать с Мануэлем Нойером, первым голкипером команды.

За своего игрока “Бавария” хочет выручить 15-20 миллионов евро, но на данный момент нет предложений на покупку.