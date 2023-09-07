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Гол Месси и тяжелая победа Колумбии: результаты матчей отбора ЧМ в Южной Америке 8 сентября

Новости футбола Сегодня, 23:13
Гол Месси и тяжелая победа Колумбии: результаты матчей отбора ЧМ в Южной Америке 8 сентября Гол Месси и тяжелая победа Колумбии: результаты матчей отбора ЧМ в Южной Америке 8 сентября

8 сентября в Южной Америке состоялись три матча первого тура квалификационного раунда к чемпионату мира-2026.

Парагвай на своем поле принимал Перу и встреча завершилась со счетом 0:0. Примечательно, что гости весь второй тайм играли в меньшинстве. Несмотря на это, они смогли выстоять важнейшую ничью и завоевать первый балл. В целом же хозяева поля владели игровой инициативой и должны были побеждать, но героические перуанцы не допустили этого.

После первого тура команды расположились на третьем и четвертом местах турнирной таблицы.

В еще одном матче Колумбия на своем поле принимала Венесуэлу. Встреча завершилась минимальной победой хозяев поля со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Рафаэль Борре. После победы колумбийцы поднялись на второе место турнирной таблицы.

В заключительной встрече игрового дня действующие чемпионы мира аргентинцы принимали Эквадор и победили со счетом 1:0. За 12 минут до окончания встречи единственный гол забил Лионель Месси. Аргентинцы пока лидируют в таблице.

Ясмин Грин Ясмин Грин эксперт Dailysports
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Аргентина Колумбия Перу Парагвай Венесуэла Эквадор Чемпионат мира. Квалификация. КОНМЕБОЛ
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