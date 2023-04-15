Гаттузо скоро вернется к работе: назван его новый клуб

Именитый итальянский тренер Дженнаро Гаттузо скоро вернется к работе.

По данным СМИ, он станет главным тренером греческого клуба “Олимпиакос”.

Tuttomercatoweb уточняет, что стороны уже достигли соглашения по условиям контракта, который вступит в силу со следующего сезона.

Также на должность в греческом коллективе претендовали Эстебан Камбьяссо и Марселино.

Последним местом работы Гаттузо была “Валенсия”.