Футболист "Арсенала" назвал Зинченко сумасшедшим

Французский защитник лондонского “Арсенала” Вильям Салиба поделился мнением об украинском одноклубнике Александре Зинченко.

“Зинченко для меня самый лучший. Он очень смешной и сумасшедший! Здорово, что у нас в раздевалке много разных парней”, - приводит слова Салиба твиттер Arsenal News Channel.

В нынешнем сезоне 22-летний Салиба провел за “Арсенал” 33 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу. На счету 26-летнего Зинченко один забитый мяч и две голевые передачи в 27 поединках.

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