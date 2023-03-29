Тухель мог возглавить мадридский "Реал"

Мадридский "Реал" проявлял интерес к Томасу Тухелю еще до того, как он стал тренером "Баварии".

По информации Relevo, в мадридском клубе ищут кандидата на замену нынешнему главному тренеру Карло Анчелотти, на случай его ухода.

Ранее Тухель рассматривался как один из основных кандидатов и даже контактировал с клубом. На первом месте в списке возможной замены Анчелотти находится Маурисио Почеттино, на втором месте - Рауль.

Контракт Анчелотти с "Реалом" действует до 2024 года.