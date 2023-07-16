Французский "Страсбур" совершил рекордный трансфер

Пресс-служба “Страсбура” на официальном сайте объявила о переходе защитника “Брюгге” и сборной Кот-Д’Ивуара Абакара Силла.

Сумма трансфера составила 20 миллионов евро. Эта сумма может увеличиться еще на два миллиона евро за счет бонусов. Данный трансфер стал самым высокооплачиваемым в истории французского клуба. Средства будут выплачены двумя траншами по 10 миллионов евро в 2023 и 2024 году. Также “Брюгге” получит 10 процентов от суммы следующего трансфера игрока. 20-летний Силла подписал со “Страсбуром” контракт, который будет действовать до лета 2028 года.

Напомним, что ранее владельцем “Страсбура” стала компания владельца “Челси” Тодда Боули.

Силла выступал за “Брюгге” с 2021 года. Всего он провел за бельгийский клуб 28 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Силла с 2022 года играет за сборную Кот-Д’Ивуара. Всего он провел за ивуарийскую национальную команду пять матчей, не забил ни одного гола и не отдал ни одной результативной передачи, а также получил одну желтую карточку.