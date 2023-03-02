Форварда "Спартака" могут арестовать

Форвард российского “Спартака” Квинси Промес не приедет в Нидерланды на заседание суда.

Это связано с опасениями игрока в том, что суд может его арестовать.

Напомним, что в декабре 2020 года звездный футболист набросился с ножом на родственника. За это его могут приговорить к 4 годам лишения свободы.

В июне прошлого года футболиста обязали выплатить компенсацию двоюродному брату.

Как рассказал юрист Промеса, также он не сможет присутствовать на заседании по видеосвязи.