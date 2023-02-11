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"Фламенго" выиграл матч за 3-е место Клубного чемпионата мира

Новости футбола Сегодня, 13:17
Фото: твиттер "Фламенго"/Автор неизвестен Фото: твиттер "Фламенго"/Автор неизвестен

В матче за 3-е место Клубного чемпионата мира “Фламенго" обыграл “Аль-Ахли” со счетом 4:2.

Победу бразильскому клубу принесли дубли Габриэла Барбозы и Педро Абреу. У египтян отличился Абдель Кадер Радван.

“Аль-Ахли” Египет – “Фламенго” Бразилия - 2:4 (1:1)
Голы: Барбоза, 11 (с пенальти) - 0:1, Радван, 37 - 1:1, Радван, 60 - 2:1, Педро, 77 - 2:2, Барбоза, 84 (с пенальти) - 2:3, Педро, 90 - 2:4

“Аль-Ахли”: Эль-Шенави, Эль-Ханафи, Абдельмонем, Маалуль (Эль-Шахат, 90), Радван, Фатхи (Дьенг, 90), Аттиа, Фаттах, Мохамед, Тау, Шериф (Хани, 75).

“Фламенго”: Сантос, Варела, Давид Луиз (Пабло, 86), Фабрисио Бруно, Айртон, Видаль, Эвертон Рибейро (Эвертон, 63), де Арраскаэта (Пульгар, 90), Тиаго Майя, Габриэл Барбоза, Педро (Матеус Франса, 90).

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Евсеева Жанна Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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