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Филиппе Коутиньо близок к переходу в клуб из Катара

Новости футбола Сегодня, 01:20
Филиппе Коутиньо близок к переходу в клуб из Катара Фото: инстаграм Филиппе Коутиньо/Автор неизвестен

Полузащитник “Астон Виллы” из Бирмингема и сборной Бразилии Филиппе Коутиньо близок к переходу в клуб “Аль-Духаиль” из Катара, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, футболист согласовал условия личного контракта с катарским клубом. При этом “Аль-Духаиль” и “Астон Вилла” продолжают переговоры по сумме трансфера бразильца. Ожидается, что трансфер будет завершен в ближайшие дни.

31-летний Коутиньо выступает за “Астон Виллу” с января 2022 года. Он перешел в английский клуб из “Барселоны” на правах аренды. Спустя полгода “Астон Вилла” выкупила трансфер игрока. Сумма трансфера составила 20 миллионов евро. Всего он провел за клуб из Бирмингема 43 матча во всех турнирах, забил шесть голов и отдал три результативные передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2026 года.

Коутиньо с 2010 года играет за сборную Бразилии. Всего он провел за бразильскую национальную команду 68 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 11 результативных передач, а также получил четыре желтые карточки.

Оливер Вайт Оливер Вайт эксперт Dailysports
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