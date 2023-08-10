"Ференцварош" забил шесть голов в матче квалификации Лиги Конференций

В первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций венгерский “Ференцварош” на выезде разгромил “Хамрун Спартанс” с Мальта со счетом 6:1. Матч состоялся в городе ТаКани (Мальта) на стадионе “Национальный стадион”.

В начале матча счет открыл Мохаммад Абу-Фани. В начале второго тайма преимущество венгерского клуба увеличил Кристоффер Сакариассен. На 53-й минуте до крупного довел Барнабаш Варга. Через несколько минут гол вновь забил Варга. На 65-й минуте Варга забил пятый гол, сделав хет-трик. На 89-й минуте разрыв в счете сократил Люк Монтебелло. В концовке встречи окончательный счет установил Овусу Квабена.

Ответный матч “Ференцварош” - “Хамрун Спартанс” состоится 17 августа.

“Хамрун Спартанс” Мальта – “Ференцварош” Венгрия - 1:6 (0:1, 1:5)

Голы: 0:1 – 3 Абу-Фани, 0:2 – 51 Сакариассен, 0:3 – 53 Варга, 0:4 – 56 Варга, 0:5 – 65 Варга, 1:5 – 89 Монтебелло, 1:6 – 90 Овусу.

“Хамрун Спартанс”: Маркетти, Борг, Марселина, Камензули, Мбонг (Корбалан, 72), Ненов (Эдер, 59), Пэйнтсил, Бьеличич, Прша, Хонни (Монтебелло, 59), Фрейтас да Силва (Крстич, 72).

“Ференцварош”: Дибус, Рамирес (Паска, 78), Ммаэ, Сиссе (Кнустер, 66), Шигер, Сакариассен, Абу-Фани (Нген, 66), Бен-Ромдан (Овусу, 57), Makreckis (Уинго, 57), Траоре, Варга.

Желтые карточки: Прша (31), Ненов (37), Макрекис (45), Борг (65), Монтебелло (70).