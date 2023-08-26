Фенербахче объявил о переходе вратаря сборной Хорватии

Пресс-служба стамбульского “Фенербахче” на официальном сайте объявила о переходе вратаря загребского “Динамо" и сборной Хорватии Доминика Ливаковича.

Турецкий клуб заплатил за футболиста шесть миллионов 650 тысяч евро. Данная сумма может увеличиться еще на 950 тысяч евро за счет бонусов. Хорват подписал с новым клубом контракт, который будет действовать до лета 2028 года.

28-летний Ливакович выступал за загребское “Динамо” с лета 2025 года. Он перешел в клуб из Загреба из “НК Загреб”. Сумма трансфера составила 625 тысяч евро. Всего он провел за “Динамо” 290 матчей во всех турнирах и пропустил 233 гола. В 135 матчах он не пропускал голов. В составе “Динамо” Ливакович шесть раз становился чемпионом Хорватии в сезонах-2017–18, 2018–19, 2019–20, 2020–21, 2021–22, 2022–23, два раза выиграл Кубок Хорватии в сезонах-2017–18, 2020–21, а также три раза стал обладателем Суперкубка Хорватии в 2019, 2022 и 2023 годах.

Ливакович с 2017 года играет за сборную Хорватии. Всего он провел за хорватскую национальную команду 45 матчей, пропустил 50 голов и получил три желтые карточки. В 13 матчах он не пропускал голов. В составе сборной Хорватии Ливакович становился серебряным призером чемпионата мира-2018 и бронзовым призером чемпионата мира-2022.