EN EN NG NG
Главная Новости Фенербахче объявил о переходе вратаря сборной Хорватии

Фенербахче объявил о переходе вратаря сборной Хорватии

Новости футбола Сегодня, 01:35
Фенербахче объявил о переходе вратаря сборной Хорватии Фото: сайт Фенербахче/Автор неизвестен

Пресс-служба стамбульского “Фенербахче” на официальном сайте объявила о переходе вратаря загребского “Динамо" и сборной Хорватии Доминика Ливаковича.

Турецкий клуб заплатил за футболиста шесть миллионов 650 тысяч евро. Данная сумма может увеличиться еще на 950 тысяч евро за счет бонусов. Хорват подписал с новым клубом контракт, который будет действовать до лета 2028 года.

28-летний Ливакович выступал за загребское “Динамо” с лета 2025 года. Он перешел в клуб из Загреба из “НК Загреб”. Сумма трансфера составила 625 тысяч евро. Всего он провел за “Динамо” 290 матчей во всех турнирах и пропустил 233 гола. В 135 матчах он не пропускал голов. В составе “Динамо” Ливакович шесть раз становился чемпионом Хорватии в сезонах-2017–18, 2018–19, 2019–20, 2020–21, 2021–22, 2022–23, два раза выиграл Кубок Хорватии в сезонах-2017–18, 2020–21, а также три раза стал обладателем Суперкубка Хорватии в 2019, 2022 и 2023 годах.

Ливакович с 2017 года играет за сборную Хорватии. Всего он провел за хорватскую национальную команду 45 матчей, пропустил 50 голов и получил три желтые карточки. В 13 матчах он не пропускал голов. В составе сборной Хорватии Ливакович становился серебряным призером чемпионата мира-2018 и бронзовым призером чемпионата мира-2022.

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
Связанные команды и лиги
Фенербахче Динамо Загреб Суперлига Турция Высший дивизион Хорватия
Популярные новости
Реал одержал тяжелую победу в матче чемпионата Испании Новости футбола Вчера, 17:38 Реал одержал тяжелую победу в матче чемпионата Испании
Роналду и Мане принесли Аль-Наср разгромную победу в чемпионате Саудовской Аравии Новости футбола Вчера, 16:31 Роналду и Мане принесли Аль-Наср разгромную победу в чемпионате Саудовской Аравии
Манчестер Сити купил форварда сборной Бельгии за 60 млн евро Новости футбола Вчера, 00:00 Манчестер Сити купил форварда сборной Бельгии за 60 млн евро
Аль-Наср Роналду купил победителя Лиги чемпионов Новости футбола 24 авг 2023, 11:43 Аль-Наср Роналду купил победителя Лиги чемпионов
Телеведущая телеканала Sky Sports восхитила сети фото с отдыха Новости футбола 24 авг 2023, 08:17 Телеведущая телеканала Sky Sports восхитила сети фото с отдыха
Криштиану Роналду устроил истерику во время матча азиатской Лиги чемпионов Новости футбола 23 авг 2023, 01:00 Криштиану Роналду устроил истерику во время матча азиатской Лиги чемпионов
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 04:00 Месси нанял личного телохранителя: он бегает по бровке во время матчей Новости футбола Сегодня, 03:00 Ди Мария признался, что мог не перейти в "Бенфику" Новости футбола Сегодня, 01:50 Маркос Алонсо отказывается покидать Барселону Новости футбола Сегодня, 01:35 Фенербахче объявил о переходе вратаря сборной Хорватии Новости футбола Сегодня, 01:20 Чемпион Европы португалец Моутинью нашел новый клуб Новости футбола Сегодня, 00:50 Серхио Рамос может перейти в турецкий топ-клуб Новости футбола Сегодня, 00:00 Бавария объявила о переходе вратаря сборной Израиля Новости футбола Вчера, 17:38 Реал одержал тяжелую победу в матче чемпионата Испании Новости футбола Вчера, 17:08 Английская Премьер-лига 2023–24: турнирная таблица, матчи и результаты третьего тура Новости футбола Вчера, 17:04 Монако ушел от поражения в матче Лиги 1, проигрывая 0:2 и 1:3
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Престон - Суонси 26 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Кардифф Сити - Шеффилд Уэнсдей 26 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Хаддерсфилд - Норвич Сити 26 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Брентфорд - Кристал Пэлас 26 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Ковентри Сити - Сандерленд 26 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Эвертон - Вулверхэмптон 26 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Бирмингем - Плимут 26 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 26 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Ипсвич - Лидс Юнайтед 26 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Миллуол - Сток Сити 26 августа 2023 года