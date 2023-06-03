Стамбульский клуб “Фенербахче” может получить звездного тренера.

В клубе рассматривают вариант с приглашением итальянского специалиста Винченцо Монтеллы.

Сейчас наставник тренирует турецкий “Адана Демирспор”, а его контракт истекает 30 июня.

По сообщению ITASportPress, “Фенербахче” уже сделал Монтелле конкретное предложение.