EN EN NG NG
Главная Новости Фенербахче близок к трансферу вратаря сборной Хорватии

Фенербахче близок к трансферу вратаря сборной Хорватии

Новости футбола Сегодня, 15:54
Фенербахче близок к трансферу вратаря сборной Хорватии Фото: инстаграм Доминика Ливаковича/Автор неизвестен

Вратарь хорватского “Динамо” из Загреба и сборной Хорватии Доминик Ливакович близок к переходу в “Фенербахче” из Стамбула, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, футболист в ближайшее время прилетит в Турцию, чтобы пройти медицинское обследование. Сумма предстоящего трансфера не разглашается. В составе “Фенербахче” Ливакович заменит турецкого голкипера Алтая Байындыра, который близок к переходу в “Манчестер Юнайтед”.

28-летний Ливакович выступает за загребское “Динамо” с лета 2025 года. Он перешел в клуб из Загреба из “НК Загреб”. Сумма трансфера составила 625 тысяч евро. Всего он провел за “Динамо” 290 матчей во всех турнирах и пропустил 233 гола. В 135 матчах он не пропускал голов. В составе “Динамо” Ливакович шесть раз становился чемпионом Хорватии в сезонах-2017–18, 2018–19, 2019–20, 2020–21, 2021–22, 2022–23, два раза выиграл Кубок Хорватии в сезонах-2017–18, 2020–21, а также три раза стал обладателем Суперкубка Хорватии в 2019, 2022 и 2023 годах.

Ливакович с 2017 года играет за сборную Хорватии. Всего он провел за хорватскую национальную команду 45 матчей, пропустил 50 голов и получил три желтые карточки. В 13 матчах он не пропускал голов. В составе сборной Хорватии Ливакович становился серебряным призером чемпионата мира-2018 и бронзовым призером чемпионата мира-2022.

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
Связанные команды и лиги
Фенербахче Динамо Загреб Суперлига Турция Высший дивизион Хорватия
Популярные новости
Аль-Наср Роналду вышел в групповой раунд азиатской Лиги чемпионов Новости футбола Сегодня, 16:14 Аль-Наср Роналду вышел в групповой раунд азиатской Лиги чемпионов
Арсенал одержал тяжелую победу в лондонском дерби Новости футбола Вчера, 17:05 Арсенал одержал тяжелую победу в лондонском дерби
"Манчестер Юнайтед" объявил об уходе скандального нападающего Новости футбола Вчера, 13:05 Манчестер Юнайтед объявил об уходе скандального нападающего
Назван состав сборной Украины на матчи отбора Евро-2024 с Англией и Италией Новости футбола Вчера, 12:55 Назван состав сборной Украины на матчи отбора Евро-2024 с Англией и Италией
Барселона одержала сложную победу в домашнем матче Ла Лиги Новости футбола 20 авг 2023, 15:36 Барселона одержала сложную победу в домашнем матче Ла Лиги
Шахтер упустил победу в матче чемпионата Украины Новости футбола 20 авг 2023, 14:21 Шахтер упустил победу в матче чемпионата Украины
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 16:22 Полузащитник Манчестер Сити близок к переходу в Лас-Пальмас Новости футбола Сегодня, 16:14 Аль-Наср Роналду вышел в групповой раунд азиатской Лиги чемпионов Новости футбола Сегодня, 15:54 Фенербахче близок к трансферу вратаря сборной Хорватии Новости футбола Сегодня, 15:27 Легендарный Карлос Тевес стал главным тренером аргентинского топ-клуба Новости футбола Сегодня, 15:15 Манчестер Юнайтед близок к трансферу вратаря сборной Турции Новости футбола Сегодня, 14:55 Килиан Мбаппе договорился с ПСЖ о своем будущем Новости футбола Сегодня, 14:35 Челси принял жесткое решение по Ромелу Лукаку Новости футбола Сегодня, 14:33 Ньюкасл - Ливерпуль: где и когда смотреть онлайн матч английской Премьер-лиги Новости футбола Сегодня, 14:20 Аль-Наср Роналду купил игрока Порту за 60 млн евро Новости футбола Сегодня, 14:11 Ливерпуль добился отмены дисквалификации для чемпиона мира
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол 23 авг 2023 Прогноз на матч Хиберниан - Астон Вилла 24 августа 2023 года Футбол 23 авг 2023 Прогноз на матч Маккаби Хайфа - Янг Бойз 23 августа 2023 года Футбол 23 авг 2023 Прогноз на матч Брага - Панатинаикос 23 августа 2023 года Футбол 23 авг 2023 Прогноз на матч Молде - Галатасарай 23 августа 2023 года Футбол 24 авг 2023 Прогноз на матч Динамо Киев - Бешикташ 24 августа 2023 года Футбол 24 авг 2023 Прогноз на матч Славия Прага - Заря 24 августа 2023 года Футбол 24 авг 2023 Прогноз на матч Олимпия Любляна - Карабах 24 августа 2023 года Футбол 25 авг 2023 Прогноз на матч Лас-Пальмас - Реал Сосьедад 25 августа 2023 года Футбол 25 авг 2023 Прогноз на матч РБ Лейпциг - Штутгарт 25 августа 2023 года Футбол 25 авг 2023 Прогноз на матч Челси - Лутон 25 августа 2023 года