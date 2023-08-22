Фенербахче близок к трансферу вратаря сборной Хорватии

Вратарь хорватского “Динамо” из Загреба и сборной Хорватии Доминик Ливакович близок к переходу в “Фенербахче” из Стамбула, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, футболист в ближайшее время прилетит в Турцию, чтобы пройти медицинское обследование. Сумма предстоящего трансфера не разглашается. В составе “Фенербахче” Ливакович заменит турецкого голкипера Алтая Байындыра, который близок к переходу в “Манчестер Юнайтед”.

28-летний Ливакович выступает за загребское “Динамо” с лета 2025 года. Он перешел в клуб из Загреба из “НК Загреб”. Сумма трансфера составила 625 тысяч евро. Всего он провел за “Динамо” 290 матчей во всех турнирах и пропустил 233 гола. В 135 матчах он не пропускал голов. В составе “Динамо” Ливакович шесть раз становился чемпионом Хорватии в сезонах-2017–18, 2018–19, 2019–20, 2020–21, 2021–22, 2022–23, два раза выиграл Кубок Хорватии в сезонах-2017–18, 2020–21, а также три раза стал обладателем Суперкубка Хорватии в 2019, 2022 и 2023 годах.

Ливакович с 2017 года играет за сборную Хорватии. Всего он провел за хорватскую национальную команду 45 матчей, пропустил 50 голов и получил три желтые карточки. В 13 матчах он не пропускал голов. В составе сборной Хорватии Ливакович становился серебряным призером чемпионата мира-2018 и бронзовым призером чемпионата мира-2022.