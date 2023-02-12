"Фейеноорд" вырвал победу в гостевом матче чемпионата Нидерландов

В матче 21-го тура чемпионата Нидерландов “Фейеноорд” на выезде обыграл “Херенвен” со счетом 2:1.

Победу гостям принесли голы Лютсхарела Гертрейды и Сантьяго Хименеса. У хозяева отличился Сиб ван Оттеле.

“Херенвен” - “Фейеноорд” - 1:2 (0:2)

Голы: Гертрейда, 22 - 0:1, Хименес, 34 - 0:2, ван Оттеле, 75 - 1:2

“Фейеноорд”: Велленройтер, Педерсен, Гертрейда, Ганцко, Хартман, Виффер, Кекчю, Тимбер (Табуни, 67), Дилросун (Пайшао, 68, Лопес, 89), Идрисси (Джаханбакш, 60), Хименес (Данило, 67).

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