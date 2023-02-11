"Реал" с хоккейным счетом победил в финале Клубного чемпионата мира

Мадридский “Реал” в финале Клубного чемпионата мира обыграл “Аль-Хилаль” из Саудовской Аравии со счетом 5:3 и стал обладателем трофея.

Победу королевскому клубу принесли дубли Винисиуса Жуниора и Федерико Вальверде, а также гол Карима Бензема. У саудовцев дубль сделал Лусиано Вьетто, еще гол забил Мусса Марега.

“Реал” Испания – “Аль-Хилаль” Саудовская Аравия - 5:3 (2:1)

Голы: Винисиус Жуниор, 13 - 1:0, Вальверде, 18 - 2:0, Марега, 26 - 2:1, Бензема, 54 - 3:1, Вальверде, 58 - 4:1, Вьетто, 63 - 4:2, Винисиус Жуниор, 69 - 5:2, Вьетто, 79 - 5:3

“Реал”: Лунин, Карвахаль (Вальехо, 79), Алаба, Рюдигер, Камавинга, Модрич (Начо, 74), Кроос (Асенсио, 74), Тчуамени (Себальос, 62), Вальверде, Бензема (Родриго, 62), Винисиус Жуниор.

“Аль-Хилаль”: Аль-Маюф, Абдельхамид, Чжан Хен Су, Аль-Булайхи, Аль-Досари, Каррильо (Майкл Ричард, 75), Куэльяр, Аль-Досари (Аль-Досари, 75), Канно, Вьетто (Аль-Хамдан, 87), Марега (Игало, 86).

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