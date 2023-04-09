"Фейеноорд" одержал разгромную победу в Эредивизии

В матче 28-го тура чемпионата Нидерландов “Фейеноорд” на своем поле разгромил “Валвейк” со счетом 5:1.

Победу хозяевам принесли дубль Игора Пайшао, голы Квилиндсхи Хартмана и Сантьяго Хименеса, а также автогол Яссина Укили. У гостей отличился Хулен Лобете.

“Фейеноорд", набрав 67 очков, лидирует в турнирной таблице Эредивизии. “Валвейк” с 35 очками остался на девятой позиции.

“Фейеноорд” - “Валвейк” - 5:1 (3:0)

Голы: Укили, 29 (автогол) - 1:0, Пайшао, 31 - 2:0, Хартман, 39 - 3:0, Пайшао, 53 - 3:0, Хименес, 62 - 5:0, Лобете, 68 - 5:1

“Фейеноорд”: Велленройтер, Гертрейда (Педерсен, 64), Траунер, Ганцко, Хартман (Данило, 63), Кекчю (Лопес, 63), Виффер (Табуни, 77), Пайшао, Шиманьски, Идрисси, Хименес (Бульяуде, 72).

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