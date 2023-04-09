"Аякс" одержал победу c крупным счетом в матче Эредивизии

В матче 28-го тура чемпионата Нидерландов амстердамский “Аякс” на своем поле разгромил “Фортуну” из Ситарда со счетом 4:0.

Победу хозяевам принесли хет-трик Стивена Бергейса и гол Кеннета Тейлора.

“Аякс”, набрав 59 очков, занимает второе место в турнирной таблице Эредивизии. “Фортуна” с 32 очками осталась на 11-й позиции.

“Аякс” - “Фортуна” - 4:0 (2:0)

Голы: Бергейс, 6 - 1:0, Бергейс, 27 - 3:0, Бергейс, 54 - 3:0, Тейлор, 86 - 4:0

“Аякс”: Рульи, Санчес (Ригер, 87), Тимбер, Бас (Хато, 46), Альварес, Классен (Консейсау, 72), Тейлор, Гриллич (Сильвано Вос, 72), Бергейс, Тадич (Годтс, 88), Бергвейн.

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