"Фейеноорд" одержал 10-ю победу подряд в чемпионате Нидерландов

В матче 30-го тура чемпионата Нидерландов “Фейеноорд” на своем поле обыграл “Утрехт” со счетом 3:1.

Победу хозяевам принесли голы Себастьяна Шиманьски, Сантьяго Хименеса и Алирезы Джаханбакша. У гостей отличился Бас Дост.

Стоит отметить, что для роттердамского клуба победа стала 10-й подряд в чемпионате.

“Фейеноорд”, набрав 73 очка, лидирует в турнирной таблице Эредивизии. “Утрехт” с 45 очками остался на седьмой позиции.

“Фейеноорд” - “Утрехт” - 3:1 (1:0)

Голы: Шиманьски, 15 - 1:0, Хименес, 54 - 2:0, Джаханбакш, 82 - 3:0, Дост, 89 - 3:1

“Фейеноорд”: Бейло, Педерсен, Гертрейда, Ганцко, Лопес, Кекчю, Виффер (Касанвирьо, 84), Пайшао (Джаханбакш, 77), Шиманьски (Данило, 46), Идрисси (Дилросун, 78), Хименес (Миламбо, 84).

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